Il CorMez su Kim: il Napoli difficilmente cede i giocatori dopo un anno. Cerca di valorizzarli al massimo

Il Corriere del Mezzogiorno scrive della clausola rescissoria posta dal Napoli su Kim ed esclude che il club di De Laurentiis si separi dal suo difensore dopo solo un anno di permanenza. Non è la politica seguita finora dalla società.

“Il Napoli ha esercitato la clausola rescissoria di 19,5 milioni di euro per prenderlo dal Fenerbahce con un ingaggio di 2,5 milioni di euro e battendo la concorrenza del Rennes. Le parti hanno concordato una clausola di 50 milioni di euro che sarà valida — solo per l’estero — dalla prossima estate, non ci saranno margini per esercitarla a gennaio. Il Napoli difficilmente ha ceduto i giocatori dopo un anno, ha cercato di trattenerli per diversi anni in modo da valorizzarli al massimo vendendoli soltanto al materializzarsi di un’importante plusvalenza. È la classica partita tra prestazioni, domanda e offerta con il Napoli che governerà la situazione, colloquiando con il giocatore e il suo entourage”.