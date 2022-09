Il Cholito: «Quando si parla di Maradona a Napoli c’è gente che si fa il segno della croce» – VIDEO

A Espn Argentina. «È come se fosse Dio. È stato emozionante segnare nello stadio che porta il suo nome in una partita contro una squadra forte come il Liverpool»

Intervistato da Espn Argentina dopo l’esordio con gol in Champions League, il Cholito Simeone ha raccontato del rapporto che ancora c’è tra Napoli e Maradona. Le sue parole:

«È impossibile spiegare quello che succede qui. Quando si parla di Diego Maradona, a Napoli c’è gente che si fa il segno della croce, come se fosse Dio. È la verità. Se sostieni in un altro club, non vedi cose del genere. Per noi argentini è normale, ma che un popolo così grande, così importante, lo tenga ancora tanto in considerazione è emozionante, così com’è stato emozionante segnare nello stadio che porta il suo nome in una partita contro una squadra forte come il Liverpool»