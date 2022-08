Il Cholito: «Il mio papà mi ha detto che tutti gli argentini, da piccoli, guardavano il Napoli di Maradona»

«Per me è stata una cosa bellissima ricevere questo messaggio da mio padre. Tutti i giovani calciatori volevano arrivare qui. È un sogno…»

Durante la conferenza stampa di presentazione, con la voce rotta dall’emozione, Giovanni Simeone ha riferito le parole che gli ha rivolto suo padre Diego quando gli ha raccontato dell’offerta del Napoli. Il “Cholo”, l’allenatore dell’Atletico, ha detto a suo figlio del rapporto tra gli argentini e Maradona.

«Il mio papà mi ha mandato un messaggio molto bello, che mi ricordo. La prima cosa che mi ha detto è che tutti gli argentini, da piccoli, guardavano il Napoli di Maradona. Accendevano la tv e guardavano le partite del Napoli. Ogni calciatore giovane in Argentina aveva il sogno di giocare nel Napoli di Maradona, quindi per me è una cosa bellissima sentire il mio papà che mi dice questo. Essere qua è un sogno»