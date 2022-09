Uomo contro uomo. Alex Magno ritorna in Persia e si arrampica sui pali, esplode, inneggia alla conquista ergendo a sua difesa Kim Kong, l’asiatico dagli occhi dolci.

😍 Le oche hanno la pelle dei tifosi del Napoli. Brividi. Il bosco verticale ha preso la chioma di Anguissa. Siamo dentro ad un imbuto, ovattati, epici, storici. Sembrava una partita anni ottanta. Una roccia con il leggero sottofondo di una goccia cadente…

😳 Uomo contro uomo. Alex Magno ritorna in Persia e si arrampica sui pali, esplode, inneggia alla conquista ergendo a sua difesa Kim Kong, l’asiatico dagli occhi dolci. La goccia rimbomba e scalfisce il primo scudo danese. Siamo messi male. Sono aggressivi.

🥶Rintanati, sarisse pronte. Non usciamo dalla trincea. La goccia prende pressione e scalfisce il fianco destro. Pare niente, cala il primo sole, si rimanda la battaglia di un quarto d’ora.

☺️Non è il tempo delle chiacchiere è i tempo di prendere il fiume. Avanziamo, la goccia georgiana si dichiara e divampa e nel silenzio fa crollare una certezza. Sfonda il fianco Dest. Non c’è discussione.. Di rabbia, di culo, di ansia, di sinistro. Sotto la pancia la palla campa e in migliaia provano l’acida esperienza di un limone Maignan.

😞Esce alla distanza il miglior terzino del campionato. Theo è immarcabile, sfreccia, uccella il piccolo Zerbin che crede di essere ad un concerto di Fedez anziché ad un assolo di Keith Richards. L’epilogo del MaiNaGioia sembra tornare ma non il diciotto settembre…

👀 Ogni battaglia epica ha bisogno dei suoi San Gennaro scioglie il piede sinistro dello stoico Mario Rui che entra nella storia per il primo cross-assist che a Napoli ricordiamo. Sulla testa di colui che ha rinnovato il filo rosso che lega la Pignasecca con la Feria de San Telmo. Argentinapoli…

🧐 Si soffre. Maledetto pallone. Dalle parti di Alex Magno Bucefalo attende d’essere sellato. Noio vulevam savoir…Per andare dove dobbiamo andare..” Ci pensa il Tom Tom tascabile. Stanislav Lobotka. Canta e porta la croce. Il recupero è una lancia, Kim Kong urla, Amir s’arrangia, il fischio tarda….E’ finita…

👊Senza Osimhen, senza dominarla, soffrendo come solo soffre chi ama, come solo soffre chi si sente precario da una vita, come solo soffre chi sogna e si adatta. Come solo soffre chi sa essere squadra. Veniamo con questa mia Addirvi: V’amma rat duje pallune.

Forza Napoli

Sempre e Comunque.