I Righeira conquistano anche gli stadi del Belgio, Vamos a la playa è l’inno del Royal Union Saint-Gilloise

La Sueddeutsche intervista il cantautore italiano Stefano Righi, del duo I Righeira, autori di “Vamos a la playa”, un successo pop degli inizi degli anni ’80 che è diventato l’inno della squadra di calcio belga Royale Union Saint-Gilloise, che stasera giocherà la partita di apertura dell’Europa League in trasferta con l’Union Berlin. Racconta come è nato il legame con il club.

«Una coincidenza! Nel 2014 sono stato a Bruxelles per alcuni giorni e avevo voglia di guardare il calcio. Sono un grande tifoso della Juventus, si sa. E l’unica squadra che giocava in casa all’epoca era l’Union St.-Gilloise. Non li conoscevo affatto. Ma i miei amici li conoscevano. Hanno detto: “Questa è la nostra squadra! La squadra del popolo! La squadra degli italiani che vivono a Bruxelles!”. Quindi ci sono andato. Mi sono innamorato subito di questo football della vecchia scuola. Era come un ricordo di quando mio padre mi portava per mano allo stadio, un calcio che non era nelle mani dei grandi affari, del denaro. Un po’ come l’Union Berlin».