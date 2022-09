Gotti: «Cercheremo di fare degli accorgimenti tattici. Contro il Napoli, sulla carta, potrebbe aiutarci»

A Dazn. «Vorrei che anche in questo momento, in questo stadio, contro una squadra così forte, facessimo vedere le nostre qualità»

Gotti, allenatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita.

Se lo Spezia cambierà qualcosa.

«Non è una questione di sistema di gioco, è una questione di compiti e funzioni da dare i giocatori all’interno del campo. Rispetto a questo pur non cambiando tanto come formazione cerchiamo di fare qualche accorgimento che potrebbe aiutarci almeno sulla carta con la partita del Napoli»

La partita.

«Il Napoli fa il suo campionato, lo Spezia il suo. Quello che vorrei vedere è un miglioramento nelle idee collettive in fase difensiva ed offensiva. Vorrei che anche in questo momento, in questo stadio, contro una squadra così forte, facessimo vedere le nostre qualità»