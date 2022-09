Formula 1, Rosberg: «Non è possibile non trovare le gomme ai box, in F3 fanno meglio della Ferrari»

L’ex campione del mondo di Formula Uno con la Mercedes, Nico Rosberg, ha criticato duramente l’operato della Ferrari ai microfoni di Sky Uk.

“In una gara normale non è possibile non trovare le gomme ai box. Mattia Binotto continua a dire di non aver bisogno di fare cambiamenti perché tutto sta andando bene. Ma quando arriverà il giorno? Non è possibile continuare così. Anche le squadre di Formula 2 o di Formula 3 fanno un lavoro migliore della Ferrari per quanto riguarda la strategia e i pit-stop. A un certo punto, devono davvero iniziare a cambiare. Una delle cose che si dice spesso è che Binotto è un tecnico; quindi, a volte si potrebbe suggerire che sia necessario un team di leadership composto da un tecnico ed uno da un manager aziendale. La macchina è un po’ fuori ritmo anche in gara. Lo abbiamo visto a Spa e lo abbiamo visto di nuovo in Olanda. Quindi stanno iniziando a perdere colpi. Devono assicurarsi di continuare a sviluppare la vettura nella giusta direzione’’.