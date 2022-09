“Fight for Naples”, il 7 ottobre la grande boxe approda all’Arena Flegrea

Appuntamento dalle 17. L’evento clou sarà il match tra il napoletano Carlo de Novellis e lo sloveno Rok Berić per il Titolo Mediterraneo UBO

Venerdì 7 ottobre, presso l’Arena Flegrea di Napoli, si terrà, a partire dalle 17, l’evento “F4N – Fight for Naples”, organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club e dall’Associazione Pugilistica Dilettantistica De Novellis, con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro.

Giunto alla sua seconda edizione, “F4N – Fight for Naples” è un meeting internazionale dedicato alle discipline sportive da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai), ideato e promosso dalla palestra Pro Fighting Napoli Club, prevedendo la formula gara/incontro – con la presenza di atleti di profilo internazionale, provenienti dall’Italia e dall’estero – abbinata a momenti di spettacolo e intrattenimento, grazie al coinvolgimento di importanti artisti, in una location di grande prestigio come l’Arena Flegrea di Napoli.

L’evento clou della serata è il match di pugilato valido per il Titolo Mediterraneo UBO (Universal Boxing Organization) tra il detentore del titolo italiano dei pesi medi Carlo De Novellis, napoletano del Rione Traiano, e lo sloveno Rok Berić. L’incontro sarà preceduto da un torneo internazionale maschile di Kickboxing (disciplina K1) Italia vs Spagna, da due incontri Pro di Muay Thai e da due incontri di pugilato.

Da segnalare, per gli appassionati di Kickboxing, disciplina K1, la presenza nel programma di F4N-Fight for Naples del match tra il napoletano, già Campione Europeo, Daniele Iodice, atleta della palestra Pro Fighting Club Napoli, che affronterà l’argentino Tomas Ezequiel Ortiz Fernandez.

Ogni combattimento sarà intervallato da circa venti minuti di intrattenimento. Infatti, saranno coinvolti artisti di profilo nazionale che intratterranno il pubblico con momenti di musica e comicità. La presentazione della serata, che vedrà alternarsi momenti di sport e intrattenimento, è affidata ai conduttori radiofonici Marco e Raf, praticanti e conoscitori delle discipline oggetto degli incontri.

La prevendita dei biglietti dell’evento “F4N – Fight for Naples” è affidata alla piattaforma ETES.

Per tutte le informazioni e i dettagli sull’evento e gli incontri in programma è possibile consultare il sito web ufficiale.