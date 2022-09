Europeo basket, Italia ai quarti. Pozzecco: «Ho dato la mia carta di credito ai ragazzi per festeggiare»

L’Italia del basket ha battuto la Serbia approdando ai quarti di finale dell’Europeo. Una vittoria in rimonta, maturata dopo l’espulsione del ct Gianmarco Pozzecco, al 25′, per proteste. La miccia che ha acceso gli azzurri. Pozzecco ha commentato il risultato dopo la partita.

«Mai visto una roba del genere. Questa è la vittoria più importante nella storia del basket italiano, di gran lunga superiore a quella contro la Lituania nella semifinale olimpica di Atene 2004 quando c’ero anch’io in campo. Questa squadra ha fatto un numero clamoroso. Amo questi ragazzi, amo il mio staff. Siamo un gruppo unico, è la mia più grande soddisfazione. La prossima contro la Francia? Non ci penso. Posso solo dire che ora diventiamo una squadra brutta per tutti quelli che devono affrontarci, nessuno vorrebbe averci davanti. Abbiamo un cuore grande».

Continua:

«Sì, abbiamo stupito tutti, anche la Serbia che è fortissima e che le ha provate tutte per vincere. Abbiamo vinto contro tutto e contro tutti, anche contro quelli che non volevano farcela vincere. Siamo una grande squadra e lo sapevo anche da prima. Nello spogliatoio, dopo l’espulsione, è stata dura, non ho mai sofferto così in vita mia. Ripensandoci ho battuto un doppio record: è la prima volta che prendo due falli tecnici nella stessa partita senza avere mandato a quel paese qualcuno. Ma sapevo che i ragazzi avrebbero reagito, che avrebbero continuato a giocare con lo stesso spirito».