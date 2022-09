Espulso Leao, non giocherà contro il Napoli

Doppia ammonizione per il portoghese (il secondo per un calcio rifilato a Ferrari in rovesciata). Non ci sarà domenica prossima, come Osimhen

Espulso Leao in Sampdoria-Milan. È stato espulso per doppia ammonizione. La seconda ammonizione a inizio secondo tempo per un gioco pericoloso o quantomeno imprudente. Ha provato una rovesciata e ha colpito in pieno volto l’avversario (Ferrari) che è rimasto a terra. Il portoghese era stato ammonito nel primo tempo. Al momento dell’espulsione di Leao il Milan era in vantaggio 1-0 in casa della Sampdoria, poi i blucerchiati hanno pareggiato con Djuricic e infine Giroud ha segnato il gol vittoria dei rossoneri su rigore. Domenica prossima si giocherà Milan-Napoli e Leao non ci sarà (così come Osimhen)