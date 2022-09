El Mundo e i secondi tempi del Madrid: 16 gol su 24 segnati dopo l’intervallo, un solo gol subito

«Valverde parte dalla propria metà campo, si beve Kondogbia e De Paul ed apre per Mendy. Il francese accelera sulla corsia di sinistra, fa quaranta metri palla al piede e serve Rodrygo, che arriva al limite dell’area di rigore dell’Atletico. Il brasiliano fa una finta, serve Tchouameni e sprinta, tagliando in mezzo ai difensori verso la porta di Oblak. L’ex centrocampista del Monaco lo vede e lo serve coi tempi giusti. Rodrygo batte il portiere. Il Real è avanti».

El Mundo fa la cronaca del gol di Rodrygo contro l’Atletico Madrid. E lo fa perché è un gol manifesto: racconta del legame tra i giovanissimi talenti del Madrid (Valverde, 24 anni; Rodrygo, 21; Tchouameni, 22), calciatori realmente innovativi che abbinano qualità e forza fisica e versatilità. Quel gol – scrive El Mundo – è la definizione di quel calcio moderno su cui Ancelotti insiste continuamente. Anche questo gol, peraltro, è arrivato nel secondo tempo. Oramai per il Real è una consuetudine.

Nessuno domina i secondi tempi come il Real Madrid. La squadra di Ancelotti ha vinto tutte e nove le partite giocate in questa stagione grazie a prestazioni strepitose nei secondi quarantacinque minuti. Prestazioni di pura superiorità fisica e tecnica. 16 dei 24 gol segnati in questa stagione sono arrivati ​​nel secondo tempo. Solo un gol subito nei secondi tempi, e proprio domenica contro l’Atletico. Anche in Champions, il Madrid ha vinto 0-3 a Glasgow e 2-0 al Bernabéu contro il Lipsia, segnando entrambe le volte nel secondo tempo senza subire gol.