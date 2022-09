Damascelli: considerate le premesse, l’ambiente e il presidente, il lavoro di Spalletti è enorme

Su Il Giornale, Tony Damascelli commenta la giornata di campionato di ieri, con la sconfitta di Juventus, Inter e Roma e la vittoria del Napoli a San Siro, contro il Milan. Scrive di Kvaratskhelia, sempre più simile a Gigi Meroni e di Spalletti, il cui lavoro in questo Napoli è “enorme”, soprattutto considerando che ha a che fare con l’ambiente che c’è a Napoli, con il presidente De Laurentiis e altre variabili non da poco.

“Ha perso il Milan contro il Napoli nel quale ho rivisto, nel georgiano Kvaratskhelia, movimenti e dribbling secco e caracollante del grande Gigi Meroni, il lavoro di Spalletti è enorme, considerate le premesse, l’ambiente, il presidente, il mercato in uscita, l’infortunio di Osimhen ma i risultati clamorosi in Champions sono stati vitamine per l’autostima della squadra”.