Cosa fanno un georgiano e un coreano in mezzo al prato dell’Olimpico? Lazio-Napoli 1-2

Kvara, potenza, tecnica e personalità. KIM Tesoro d’oriente. Bisogna essere onesti, non era facile ma nemmeno è stato cosi difficile.

⛔️ Un georgiano, un africano e un coreano si siedono in mezzo al prato dell’Olimpico e si rendono conto in che condizione è l’Italia nel 2022. Una vergogna senza pari. Il Vesuvio non brucia più e pure i tre punti continuano a posarli.

🧐 Sembrava il recupero della partita con il Lecce. Anche dopo il goal di Zaccagni. Il Sarrismo lo abbiamo inventato noi ma mai ci siamo messi a perdere tempo e a fare melina dopo quindici minuti del primo tempo…

😍Ad ogni “buuh” segue una reazione uguale e contraria e potente. Patrick Anguissa siede in testa alla Lazio mangiando erba e caviglie, fornendo assist vincente, massacrando le province mentali. BlackPower.

Veronica, tiro e palo. Quasi goal. Goal. Potenza, tecnica e personalità. Kvaraggiata fa? Questo non è uno qualunque, questo è un predestinato.

😎 Le ha prese tutte lui. Milinkovic non ha toccato una palla di testa. Ha segnato come un bomber. Spazzava, chiudeva, sorrideva. KIM I, Tesoro d’oriente

😀Sta storia dei pali deve finire! Sembriamo una comitiva di Nerd nterr Mykonos in estate. Sfigati ma convinti!

👊 Bisogna essere onesti, non era facile ma nemmeno è stato cosi difficile. Questa squadra ha qualità e comincia ad avere una identità. I due mezzi passi falsi non si cancellano. Il segreto è nella testa. Serve personalità e voglia, cazzimma. Servono i Politano che rubano tempo e arringano la folla!!!

FORZA CHUCKY!!!

Forza Napoli

Sempre e Comunque

<3