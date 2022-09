CorSport: il Chelsea vuole acquistare Dumfries a gennaio per 50 milioni e lasciarlo all’Inter fino a giugno

I Blues torneranno alla carica provando a concretizzare la stessa operazione abbozzata in estate per bruciare la concorrenza. L’Inter ci pensa

A gennaio il Chelsea tornerà alla carica con l’Inter per Denzel Dumfries, scrive il Corriere dello Sport. L’idea è di spendere subito 50 milioni ma di lasciare l’esterno a disposizione di Inzaghi fino a fine stagione: un modo per bruciare la concorrenza. E, per l’Inter, di sistemare un po’ il bilancio.

“I Blues hanno ancora nel mirino Denzel Dumfries e vogliono a tutti i costi averlo a Londra la prossima stagione. Sanno che l’Inter non intende cedere l’olandese a gennaio, ma durante la finestra invernale busseranno comunque alla porta di viale della Liberazione provando la stessa operazione “abbozzata”, ma non conclusa, ad agosto: pagare subito l’ex Psv per prenotarlo in vista della prossima stagione”.

Ad agosto la trattativa Inter-Chelsea per Dumfries è stata caldissima.

“Il Chelsea lavorava per acquistarlo con la stessa formula scelta dal Tottenham per bruciare la concorrenza su Udogie ovvero operazione a titolo definitivo, con tanto di prestito fino al 30 giugno 2023. L’Inter era favorevole perché avrebbe di fatto sistemato i problemi del bilancio grazie alla valutazione data a Denzel (intorno ai 50 milioni) e avrebbe potuto contare su di lui per il 2022-23, come espressamente richiesto da Inzaghi”.

Alla fine l’operazione non è andata in porto perché la trattativa per l’arrivo di Fofana dal Leicester era diventata particolarmente onerosa e quella era la priorità per rinforzare il pacchetto arretrato. Così Dumfries è rimasto a Milano.

A gennaio, però, il Chelsea tornerà a farsi avanti.

“I Blues sanno che l’Inter deve cedere per far cassa entro il 30 giugno e in teoria non avrebbe così fretta di inviare a Zhang il bonifico agognato, ma al tempo stesso sono consci che sul laterale la concorrenza può diventare tanta. Soprattutto dal mercato inglese visto che il numero 2 nerazzurro è sul taccuino di diversi club”.