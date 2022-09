CorSport: Dybala ha trasformato la Roma

Gli sono bastati 69 secondi dall’ingresso in campo per segnare. Ha già 4 gol in 8 partite. Solo una volta, in sette anni di Juve, aveva fatto meglio

“Dybala ha trasformato la Roma”, scrive il Corriere dello Sport a proposito della partita di Europa League di ieri, vinta dai giallorossi per 3-0 sull’Helsinki. L’argentino è rimasto in panchina nel primo tempo, ma gli sono bastati 69 secondi dall’ingresso in campo, nella ripresa, per sbloccare il risultato e risolvere una partita che fino ad allora era sembrata complicata.

“La Joya ha cambiato la partita e dopo 69 secondi ha sbloccato il risultato con una conclusione perfetta al termine di un’azione in velocità tra Spinazzola e Pellegrini. Quattro gol in otto partite, solo una volta in sette anni di Juve aveva fatto meglio. I finlandesi sono usciti raramente dalla loro metà campo e dopo due minuti è arrivato il raddoppio”.