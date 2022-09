CorSera: imbarazzante il dito medio di Sarri, che non è nuovo a comportamenti sgradevoli

Dopo aver trovato la quadratura del cerchio in campo, dovrebbe farlo anche fuori. Tre allenatori espulsi in una giornata: che cattivo esempio

Il campionato è iniziato da sole sei giornate e la tensione sulle panchine è già alle stelle, scrive Alessandro Bocci sul Corriere della Sera. Gli allenatori sono in tilt: solo lo scorso weekend ne sono stati espulsi tre: Giampaolo, Spalletti e Allegri.

“i primi ad andare in tilt sono stati gli allenatori, a cui sarebbe lecito chiedere un po’ più di compostezza. E invece chi sta in panchina ha mandato un messaggio sbagliato. Tre espulsi in un weekend di ordinario pallone. Giampaolo ha insultato l’arbitro Fabbri nel recupero della partita con il Milan, Spalletti ha protestato energicamente con arbitro e quarto uomo per i falli tattici dello Spezia e ha festeggiato in maniera non appropriata davanti alla panchina dei rivali. Allegri ha perso le staffe nel parapiglia finale allo Stadium, una rissa da saloon”.