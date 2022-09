Coppa Davis, Zugarelli: «Per vincere non conta l’amicizia ma il rispetto di ruoli e gerarchie»

Così comincia l’intervista al Corriere dello Sport di oggi di Tonino Zugarelli, uno che la Coppa Davis l’ha alzata nel 76 in Cile, ancora sotto la dittatura di Pinochet, con Panatta, Barazzutti e Bertolucci. È l’unica Coppa Davis vinta dall’Italia. Di seguito un estratto delle sue parole.

«I giovani tennisti di oggi sono diversi dalla nostra generazione. Il nostro obiettivo primario della stagione era uno: giocare con la Nazionale. Parlo per me, era la cosa più importante. Io quando mettevo la maglia della Nazionale mi trasformavo. Avevo una motivazione e una forza interiore che non trovavo negli altri tornei, nemmeno a Parigi o a Wimbledon. Era la priorità, una ragione di vita. È ancora così? Voglio credere di sì trattandosi del tricolore. Noi non avevamo una grande amicizia che ci legava. Ma tutti erano coscienti del proprio ruolo, delle gerarchie e del proprio spazio. Questo era il nostro segreto. Non so che rapporti abbiano all’interno del gruppo, se amichevoli o con qualche frizione. Da fuori mi sembrano abbastanza affiatati. Noi eravamo molto nazionalisti, in casa non perdevamo mai. Abbiamo giocato quattro finali fuori dall’Italia, altrimenti ne avremmo vinte altre tre di Davis».