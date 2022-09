Ciclismo, Van der Poel litiga con degli adolescenti in albergo, viene arrestato e si ritira dal Mondiale

Ha del clamoroso quanto accaduto al Mondiale di ciclismo. Il campione olandese Mathieu Van der Poel è stato arrestato alla vigilia della gara su strada d’élite di oggi dopo un litigio notturno con i suoi vicini, in albergo, per eccesso di schiamazzi. Ad ammetterlo è stato lo stesso Van der Poel, in un’intervista all’emittente belga Sporza.

«È vero, c’è stata un piccolo litigio. Sono andato a letto presto e alcuni bambini hanno trovato indispensabile bussare in continuazione ad ogni porta del corridoio dove era la mia stanza. Dopo un po’ la cosa mi ha stufato e ho chiesto loro di smettere, non proprio in modo gentile. A quel punto è stata chiamata la polizia e sono stato portato via, qui sono piuttosto severi. Non sono tornato nella mia stanza fino alle quattro del mattino. Non è certo l’ideale. È un disastro, ma non posso più cambiare nulla».