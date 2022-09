Christillin: «Va bene la storia del corto muso, ma con la Juventus a volte ci si diverte poco»

Radio Firenzeviola ha intervistato Evelina Christillin, componente del Consiglio Fifa.

“La sconfitta con l’Udinese è stata inattesa e deludente. Con il Napoli l’ho vista ed è stato un pareggio onorevole. Oggi c’è l’incognita Jovic, per noi torna Di Maria e c’è Kostic anche se Vlahovic forse partirà dalla panchina. Ricordo ancora le partite dopo la cessione, non sono state molto esaltanti e avendo anche l’impegno con il Paris Saint-Germain può darsi che riposi. C’è da dire che Perin non ha ancora preso gol. Noi siamo già distanti dalla vetta e non vogliamo perdere altri punti”.