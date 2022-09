Champions League, la Uefa punisce la Juve per i cori razzisti con il Psg 

Multa di 15mila euro e chiusura parziale dello Stadium contro il Maccabi, chiusura sospesa per un periodo di prova di un anno

La Uefa ha deciso di punire la Juventus per i cori razzisti intonati dai suoi sostenitori a Parigi, nella partita di Champions League contro il Psg. Il club bianconero è stato multato per 15mila euro ed è stata decretata la chiusura parziale dello Juventus Stadium, che dovrà essere composto da almeno 1.000 posti, durante la successiva partita cui la Juventus giocherà come società ospitante. L’accusa è di comportamento razzista da parte dei suoi tifosi. La chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un anno. Inoltre, la Uefa stabilisce il divieto di vendere i biglietti ai suoi tifosi per la prossima partita in trasferta, divieto della validità di un anno.