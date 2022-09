Assistere all’ultima partita di Federer costa tra i 25mila e i 50mila euro

El Mundo: «È come trovare un biglietto d’oro per visitare la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka ma non bisogna cercare fortuna, basta comprare il ticket»

Tra i 25mila e i 50mila euro. Questo il prezzo per veder giocare Roger Federer un’ultima volta. L’annuncio dell’addio dello svizzero ha fatto schizzare alle stelle i biglietti della Laver Cup, ch’è sempre stato un torneo sostanzialmente minore. Inizialmente i biglietti costavano circa 430 euro, una cifra adeguata per i londinesi abituati a pagare migliaia di euro per assistere a Wimbledon. Ora i prezzi sono vertiginosamente aumentati, soprattutto quelli per venerdì, il giorno della partita di Re Roger. Lo scrive El Mundo.

Assistere al torneo è come trovare un biglietto d’oro per visitare la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Con l’unica differenza che questa volta non è necessario cercare fortuna, ma andare a comprare il ticket.

Il torneo è organizzato da Team8, l’agenzia diretta proprio da Federer e dal suo procuratore Tony Godsick. È per questo che nonostante tutto ha saputo regalare emozioni uniche, come Federer e Nadal che hanno giocato assieme, in squadra, in doppio. Gli sponsor sono legati a Federer, da Rolex a Credit Suisse passando per Mercedes Benz. Anche la Rafa Nadal Academy sarà presente nella fan zone dell’evento.