Umtiti si commuove di fronte ai tifosi del Lecce in delirio (VIDEO)

Il francese è arrivato all’aeroporto di Brindisi accolto da una folla urlante. Si è lasciato travolgere dall’entusiasmo e non è riuscito a trattenere le lacrime

Il Lecce accoglie Samuel Umtiti e l’ex Barcellona si commuove di fronte alla folla in delirio, accorsa ad attenderlo all’aeroporto di Brindisi. Il francese è stato accolto da cori ed esultanze. Nonostante sia un campione del mondo, si è emozionato fino alle lacrime, lasciandosi andare alla commozione e saltando con i tifosi in preda all’entusiasmo per il colpo di mercato.

Umtiti arriva con un prestito secco fino al 30 giugno del 2023. Gran parte del suo ingaggio sarà pagato dal Barcellona, che incasserà dei bonus in base al rendimento del calciatore.