Ucraina, il campionato riprende tra porte chiuse, militari e spogliatoi trasformati in bunker

Si riparte domani. In caso di allarme antiaereo le partite saranno sospese. Al campionato non parteciperanno il Mariupol Fc e il Desna Chernihiv

Domani in Ucraina ripartirà il campionato, anche se la guerra non è ancora finita. La nuova stagione, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà naturalmente a porte chiuse,

“per evitare che gli stadi diventino facili bersagli per i russi. E con le sirene antiaeree pronte a suonare. A quel punto la solita fuga dei civili nei rifugi, per i calciatori in campo diventerà un corri corri verso gli spogliatoi, o meglio, nei bunker costruiti ad hoc accanto agli spogliatoi, al riparo dalle bombe che cadono”.