Terza sconfitta per il Monza, Stroppa: «Ancora non ho iniziato a lavorare, non mi sento in bilico»

L’Udinese vince 2-1 in rimonta. Il tecnico brianzolo in conferenza: «È mancato quel qualcosa per fare il gol. Silvestri ha fatto parate importanti, è un peccato»

Il Monza ha perso la terza partita di seguito da quando è iniziato il campionato di Serie A. La squadra brianzola era andata in vantaggio con il gol di Colpani, ma poi Beto e Udogie hanno regalato la vittoria in rimonta all’Udinese. Nel post partita, il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

Sente che la sua panchina è in bilico?

“Io ancora non ho iniziato a lavorare, dunque non mi sento in bilico”.

Cragno?

“È quello che conosciamo tutti, deve continuare così. Machin? Sta migliorando, lo tengo in considerazione, oggi si giocava la maglia con Sensi”.

Cosa è mancato?

“È mancato quel qualcosa per fare il gol. Silvestri ha fatto delle parate importanti, è davvero un peccato. Pessina? Siamo contenti, può dare davvero tanto”.

Cosa le è piaciuto?

“La squadra arriva davanti alla porta con tanti uomini, ma non puoi prendere due gol così. Uno arriva sull’uno-due, anche sul secondo siamo schierati in superiorità numerica. Dobbiamo migliorare questo aspetto”.

Sensi?

“Ha fatto una buona partita, deve continuare continuità nel gioco di squadra e nelle sue giocate”.

La fase difensiva può fare la differenza?

“Non è la fase difensiva, ma una situazione individuale e d’esperienza. Bisogna migliorare nell’atteggiamento e nella voglia di non andare a prendere gol”.

Si aspetta qualcosa in attacco?

“Mi aspetto di completare la squadra, in qualche situazione deve essere completata. Siamo alla rincorsa del lavoro, ma è la seconda vigilia che perdiamo un uomo. Abbiamo reinventato la difesa, ma credo che Caldirola e Marrone abbiano fatto una partita straordinaria. Vorrei recuperare Petagna, vuol dire dargli minuti. È la nostra volontà, ma purtroppo non c’è tempo”.

Ha mai pensato a un eventuale cambio di modulo?

“Si può fare tutto con gli uomini a disposizione. Li vorrei avere dentro la squadra, ma anche a livello di condizione”.

Si aspettava un’Udinese così?

“Avevo timore di questo strapotere fisico, siamo stati molto bravi. Qualche duello lo abbiamo perso, ma li abbiamo messi in difficoltà appena abbiamo fatto girare bene la palla”.