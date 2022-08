Southampton-Manchester United 0-1, decide Bruno Fernandes

Bel tiro al volo del portoghese. Ronaldo è partito dalla panchina, con Casemiro. Il portoghese è entrato in campo al 68′, Casemiro all’80’.

Il Manchester United ha vinto contro il Southampton nella quarta giornata di Premier League. A portare i tre punti alla squadra di ten Hag è stato Bruno Fernandes, col primo gol in stagione, un bel tiro al volo, al 55esimo. Per lo United è la seconda vittoria consecutiva in Premier.

Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina: è stato inserito in campo al 68′ e pochi minuti dopo ha preso una botta al ginocchio destro. Anche Casemiro è stato inserito in corsa, all’80esimo. Ancora fuori Maguire.

Per il Southampton è la seconda sconfitta in stagione.