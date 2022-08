Repubblica: addio rotellina, Dazn va su Sky ma bisognerà pagare due abbonamenti

Dazn va su Sky ma bisognerà pagare due abbonamenti . Niente più esclusiva tra Tim e Dazn ma chi vorrà vedere Dazn su Sky dovrà pagare due abbonamenti.

Scrive Repubblica:

Gli irriducibili della parabola possono sorridere: il calcio tornerà (anche) su Sky. Dopo mesi di attesa, alla fine il doppio accordo è andato in porto: Tim ha rinunciato all’esclusiva sull’app di Dazn che aveva acquistato per 340 milioni nell’inverno del 2021. (…) Non pensate a partnership commerciali o a sconti per gli abbonati, non sperate in vantaggi economici: il consumatore non avrà alcun profitto, se non la possibilità di vedere la Serie A senza interruzioni dovute alla connessione internet. A patto di pagare 2 abbonamenti e quasi 50 euro al mese: i 29.99 di Dazn e i 19.90 del pacchetto Calcio di Sky.

Questa soluzione permette a chi ha un decoder di superare il problema della linea internet che salta, scongiurando il rischio

“rotellina”. (…) Da capire anche se Dazn chiederà una cifra extra per la visione del canale sul satellite.