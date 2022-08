Psg, la FFF non ha omologato il contratto biennale di Galtier

Il tecnico non ha ottenuto la riqualificazione del diploma Uefa, che si riceve ogni tre anni superando un esame. Dovrà conformarsi al più presto

Secondo quanto scrive L’Equipe, la Commissione federale degli educatori e allenatori di calcio non ha approvato il contratto biennale di Christophe Galtier come allenatore del Psg-

“Il contratto biennale di allenatore del Psg di Christophe Galtier non è stato approvato dalla Commissione federale degli educatori e degli allenatori di calcio che si è riunita il 28 luglio. Nel suo verbale, ha affermato di aver messo sotto consiglio la sua opinione e “ha chiesto a Christophe Galtier di avvicinarsi al direttore tecnico nazionale in merito ai suoi obblighi di formazione continua” . l tecnico 55enne, infatti, non ha fatto la “riqualificazione” del suo diploma UEFA Pro, una sorta di aggiornamento delle sue conoscenze. Secondo il regolamento, ogni allenatore deve esibirsi ogni tre anni con la promozione annuale dei tecnici che superano il Professional Football Coaching Certificate (BEPF). Galtier dovrà scrivere una lettera alla FFF impegnandosi a conformarsi al più presto, probabilmente entro una delle prossime pause internazionali. Tra gli altri club professionistici, solo Jérôme Monier, assistente del Sochaux (2P), si trova nella stessa situazione secondo questo rapporto”.