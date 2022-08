Napoli-Juve Stabia: l’esordio al Maradona per Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone

La formazione scelta da Spalletti per l’amichevole a ingresso libero. Ci sono anche Ostigard, Juan Jesus e Olivera.

Tra poco meno di un’ora il Napoli affronterà in amichevole la Juve Stabia. Sarà un’occasione per presentare i nuovi acquisti, quelli che ancora non hanno avuto modo di giocare di fronte al pubblico, che oggi al Maradona è potuto entrare gratis. L’undici scelto da Luciano Spalletti prevede Sirigu in porta, mentre in difesa giocano Zanoli, Ostigard, Jesus e Olivera. A centrocampo esordisce Ndombele. Naturalmente ci sono anche, accanto a Elmas, Politano e Ounas, che hanno già avuto qualche minuto di gioco, anche Raspadori e Simeone.

La partita può essere seguita in diretta TV sul canale 76 del digitale terrestre, su Kiss Kiss Napoli Tv e sulla pagina Facebook del Napoli.