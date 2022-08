Napoli, da oggi la vendita libera degli abbonamenti

Fino a ieri prelazione per i vecchi abbonati 2019/2020 e tariffe scontate. Per chi sottoscrive l’abbonamento prelazione esclusiva sulle partite in casa di Champions League

Da oggi parte la vendita libera degli abbonamenti allo Stadio Diego Armando Maradona per il prossimo campionato. Lo annuncia la società sul sito ufficiale. Fino a ieri, la vendita era riservata in precedenza per i vecchi abbonati e per chi sceglie di usufruire delle tariffe scontate (coppie, famiglie, ecc…).

Il Napoli informa di ulteriori vantaggi dedicati a chi sottoscrive l’abbonamento.

Sconto del 30% sull’acquisto dell’abbonamento per il secondo componente della coppia e sconto del 50% sull’abbonamento dei figli under 14. Sconto 10% per le tifose; Prelazione esclusiva sulle partite in casa per Champions League e Coppa Italia ad un prezzo scontato del 20%; Diritto di precedenza, della durata di 48 ore, per i biglietti relativi alle trasferte all’estero delle gare Uefa, fino ad esaurimento dei posti disponibili; Possibilità di assistere gratuitamente ad un massimo di 4 allenamenti della squadra qualora il Napoli dovesse svolgerli allo stadio Maradona, in date scelte dalla SSCN; Possibilità di cambio utilizzatore, per un massimo di 5 partite, unicamente attraverso il trasferimento digitale, ad un altro soggetto provvisto di Fidelity Card, seguendo la procedura indicata sul sito di Ticketone; Sconto del 20% sull’acquisto di n.1 Maglia Gara Home 2022/2023 presso il Webstore SSC Napoli, da esercitare entro il 31/12/2022. Per usufruire della promozione, verrà inviato un voucher all’indirizzo mail fornito nel modulo di richiesta abbonamento.