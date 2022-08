Mundo Deportivo: il Napoli è l’ultima opzione per Cristiano Ronaldo

Il Napoli è “l’opzione disperata” di Cristiano Ronaldo, l’ultima possibilità che il portoghese ha di lasciare il Manchester United. Lo scrive Mundo Deportivo. L’agente del portoghese, Jorge Mendes, sta trascorrendo gli ultimi giorni di mercato nel tentativo di “trovare disperatamente una squadra in cui Cristiano Ronaldo possa giocare in Champions League in questa stagione”. Mendes ha provato a piazzarlo ovunque, non si arrende. Resta il Napoli.

“L’operazione sembra però complicata per le alte richieste che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha trasmesso a Jorge Mendes. Tanto per cominciare, vuole Cristiano Ronaldo in prestito solo se lo United assume anche parte della sua alta scheda, un grande ostacolo che l’agente trova per trovargli una destinazione”.

E poi c’è la questione Osimhen, valutato non meno di 100 milioni. Questa, come si sa, è la parte più complessa, visto che lo United sta per annunciare l’ingaggio di Antony dall’Ajax per cento milioni di euro e sarà difficile che ne paghi altrettanti per Osimhen.