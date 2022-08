Milik: «Voglio migliorarmi ancora. Ho tanta fame»

A Dazn: ««I difensori mi hanno lasciato spazio per girarmi, ho ricevuto una bella palla del mio compagno e ho segnato. Sono contento per questo gol»

Arkadius Milik, autore del gol vittoria per la Juve contro Lo Spezia al suo esordio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn

Un gran primo gol

«I difensori mi hanno lasciato spazio per girarmi, ho ricevuto una bella palla del mio compagno e ho segnato. Sono contento per questo gol perché è sempre bello segnare con questa maglia in questo stadio»