Lobotka ha fatto 51 passaggi, solo 6 all’indietro. È questa la differenza col passato

Dall’analisi tattica di Alfonso Fasano. Lobotka ha fatto girare il Napoli in maniera autoritaria ma non dittatoriale: 66 tocchi di palla, meno di Anguissa, di Rrahmani, di Mário Rui

Dall’analisi tattica di Alfonso Fasano per il Napolista, estraiamo queste righe sulla partita di Lobotka a Verona. Ci sembrano particolarmente significative.

A parte la rete, una giocata tecnica e tattica di altissima qualità, Lobotka ha fatto girare il Napoli in maniera autoritaria ma non dittatoriale: 66 tocchi di palla – meno di Anguissa, di Rrahmani, di Mário Rui – ma con una percentuale di precisione degli appoggi pari al 98%. Il dato più significativo riguarda la destinazione di questi passaggi: solo 6 su 51 sono stati direzionati verso il terzo di campo difensivo del Napoli; tutti gli altri sono andati in avanti, sono finiti a centrocampo o nella trequarti difensiva del Verona. La differenza con i vecchi pivote del Napoli nei vecchi 4-3-3 praticati dagli azzurri, in questo senso, è netta.