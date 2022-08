L’indiscrezione del Times sulle sanzioni Uefa costa al titolo Juve un calo del 5% in Borsa

Il club si attesta a quota 0,3506 euro ad azione, contro gli 0,3692 euro per azione della chiusura precedente. La capitalizzazione di mercato è di 889 milioni

E’ bastata l’indiscrezione del Times secondo cui la Uefa sta per sanzionare 10 club, tra cui la Juve, per violazioni del Fair Play Finanziario per far chiudere in forte calo il titolo bianconero a Piazza Affari. Calcio e Finanza scrive che il club ha registrato -5.04%.

“Chiude in forte calo il titolo della Juventus a Piazza Affari nella giornata di oggi. Il club bianconero ha fatto registrare un -5,04% in Borsa attestandosi a quota 0,3506 euro per azione, contro gli 0,3692 euro per azione della chiusura precedente. La capitalizzazione di mercato è pari invece a 889 milioni di euro. A penalizzare il titolo del club bianconero, all’indomani del pareggio per 0-0 ottenuto in campionato contro la Sampdoria, sono state le indiscrezioni di The Times secondo le quali la società correrebbe il rischio di essere sanzionata per il mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario”.