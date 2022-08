Il Times: la Uefa sanzionerà Barça, Juve e Psg per violazioni del fair play finanziario

Sono 10 in tutto i club nel mirino, più altri dieci sotto sorveglianza. Le sanzioni saranno annunciate il prossimo mese

Secondo quanto scrive il Times, la Uefa annuncerà un pacchetto di sanzioni a 10 grandi club europei per violazioni del fair play finanziario nella stagione 2020-2021. Le “punizioni” saranno annunciate il prossimo mese. La scorsa settimana L’Equipe ha già pubblicato un elenco e tra queste squadre figurano Psg, Barcellona, Juventus, Marsiglia, Inter e Roma. Ce ne sono anche altre dieci sotto sorveglianza. Si tratterà di multe economiche che andrebbero concordate con i club: in caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarebbero risolti unilateralmente dalla Uefa. Si presume che questo possa essere il caso di Barça e Juve, che attualmente non hanno un buon rapporto con la Uefa a causa del loro tentativo ancora vivo di creare una Super League insieme al Real Madrid.