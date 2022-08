L’Ajax presenta la sua terza maglia, un omaggio al calcio di strada (VIDEO)

Sulla maglia, in prevalenza dorata, sono rappresentati, in filigrana, nove dei più importanti campi da calcio di strada di Amsterdam

L’Ajax ha presentato la sua terza maglia, realizzata per la stagione 2022-23 da Adidas in collaborazione con il marchio locale di moda “Daily Paper”. Il kit celebra la cultura del calcio di strada di Amsterdam e la generazione dei suoi più grandi talenti. Sulla maglia, in prevalenza dorata, sono rappresentati, in filigrana, nove dei più importanti campi da calcio di strada della città. La fascia verticale rossa e nera rispecchia i colori della bandiera cittadina.

Nel comunicato che accompagna l’iniziativa c’è scritto:

“I famigerati campi da calcio – ‘pleintjes’ in olandese – sono stati e continuano ad essere un terreno fertile per i talenti nati e cresciuti ad Amsterdam, inclusi tanti grandi dell’Ajax del passato e del presente. Ancora oggi, è qui che le future star trovano ispirazione dalle generazioni precedenti, dove si celebrano le capacità tecniche e la creatività e dove si coltiva il talento. Secondo molti, è qui che è radicato lo stile di gioco offensivo per cui l’Ajax è noto”.

