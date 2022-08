Il sorteggio di Champions League: il Napoli nel gruppo A con Ajax, Liverpool e Rangers

Il sorteggio dei gironi della Champions League 2022/23 in diretta da Istanbul. Il Napoli è in terza fascia, con l’Inter. Il Milan è nella prima, la Juventus in seconda fascia. Qui la guida al sorteggio.

FASCIA 1: Milan, Real Madrid, Eintracht, Bayern, Psg, Porto, Manchester City e Ajax.

FASCIA 2: Juventus, Liverpool, Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham.

FASCIA 3: Napoli, Inter, Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen.

FASCIA 4: Olympique Marsiglia, Bruges, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Copenaghen, Dinamo Zagabria.