È il giorno del sorteggio della Champions League. Il Napoli è in terza fascia

Guida al sorteggio dei gironi 2022/23. Appuntamento alle 18. Il Milan parte in prima fascia, la Juventus in seconda, L’Inter col Napoli in terza.

Oggi alle 18, a Istanbul, si svolgerà il sorteggio per la Champions. Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv e streaming. Oltre alla diretta sui canali ufficiali della Uefa (Uefa.com e Uefa.tv), in Italia il sorteggio sarà trasmesso da Sky Sport 24 (canale 200) e in streaming su Sky Go e NOW. Mediaset trasmetterà l’evento in chiaro sul canale “20”. Il sorteggio sarà trasmesso anche su Amazon Prime Video.

Le squadre partecipanti sono 32: 26 si sono qualificate di diritto, sei hanno vinto gli spareggi.

Le partecipanti sono divise in quattro fasce: la Fascia 1 comprende la campione in carica, la vincitrice dell’Europa League e quella del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22; le fasce dalla 2 alla 4 sono determinate dal ranking per club.

Di seguito le fasce che saranno utilizzate per compilare i gruppi. Il Milan parte in prima, la Juventus è in seconda, mentre Inter e Napoli sono in terza.

Prima fascia

Real Madrid (ESP – Vincitore Champions League)

Eintracht Francoforte (GER – Vincitore Europa League)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

Seconda fascia

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcellona (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético Madrid (ESP)

Siviglia (ESP)

RB Lipsia (GER)

Tottenham Hotspur (ENG)

Terza fascia

Borussia Dortmund (GER)

Salisburgo (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA)

Napoli (ITA)

Benfica (POR)

Sporting Lisbona (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

Quarta fascia

Rangers Glasgow (SCO)

Dinamo Zagabria (CRO)

Marsiglia (FRA)

Copenhagen (DEN)

Club Brugge (BEL)

Celtic (SCO)

Viktoria Plzen (REP)

Maccabi Haifa (ISR)

Il calendario della Champions League di quest’anno sarà naturalmente influenzato dal Mondiale in Qatar. Le prime sei giornate si svolgeranno tra il 6 settembre e il 1 novembre. Le date degli Ottavi di finale sono: 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023. Quelle dei Quarti: 11/12 e 18/19 aprile 2023. Le Semifinali si disputeranno il 9/10 maggio e il 16/17 maggio 2023. La Finale è in programma il 10 giugno 2023.