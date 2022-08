Gazzetta: se l’Inter entra a casa Lazio temendo di subire Milinkovic, cosa farà contro Barcellona e Bayern?

La Gazzetta dello Sport commenta la sconfitta dell’Inter contro la Lazio per 3-1. Errori nei cambi da parte di Inzaghi, conservatorismo eccessivo e paura di Milinkovic. Cosa accadrà, allora, quando di fronte si troverà Barcellona e Bayern?

“complimenti a Maurizio Sarri per gli innesti di Luis Alberto e Pedro, cambi che nella ripresa hanno spostato l’asse della partita e fruttato tre punti di enorme peso specifico, ma questa è stata la sconfitta di Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter ha compiuto scelte sbagliate prima della gara – Gagliardini per Calhanoglu tra i titolari – e in corso d’opera: abbastanza inspiegabile, sull’1-1, l’uscita di Dumfries, fin lì uno dei pochi nerazzurri “potabili”. Dell’Inter ha colpito il minimalismo di pensiero e di ambizioni. Se si entra a casa Lazio con il timore di subire Milinkovic, che cosa succederà quando in Champions ci si troverà di fronte a Barcellona e Bayern? Una brutta botta, con risultato fotocopia di un anno fa, quando Inzaghi perse lo stesso per 3-1 nella sua prima uscita all’Olimpico da grande ex. Più di tutto pesa però la retromarcia di strategia, il conservatorismo da cui è stato posseduto Inzaghi ieri sera. Non crediamo che pensasse all’impegno infrasettimanale di martedì con la Cremonese, non ci possiamo credere. Temiamo che dentro di sé covi la percezione di un abbassamento di valori, visibile ad occhio nudo sulla fascia sinistra, nel declassamento da Perisic a Dimarco, e che agisca di conseguenza, ma elevare la prudenza al cubo non può essere la risposta”.