Galtier convoca Keylor Navas per Psg-Montpellier

Keylor Navas figura tra i convocati del Psg per l’incontro di campionato di domani sera contro il Montpellier. Rumors di mercato accreditano il portiere del Costarica come un possibile futuro tesserato del Napoli. Intanto però domani sera andrà in panchina col Psg. Ricordiamo che Navas guadagna 12 milioni di euro netti, occorrerebbe una partecipazione del Psg almeno del 75%. Quindi l’affare non può essere considerato dietro l’angolo. Tra i convocati del Psg c’è anche Paredes – accostato alla Juventus – mentre Galtieri ha lasciato a casa Mauro Icardi.

