Da parametro zero a plusvalenza: per Fabian al Psg il Napoli mette a bilancio 22 milioni di euro

Calcio e Finanza: “Pagato 32 milioni dal Betis, era già quasi del tutto ammortizzato. E De Laurentiis risparmierà anche 2,78 milioni di euro lordi di stipendio”

Sarebbe potuto andar via a zero. E invece il Napoli per la cessione di Fabian Ruiz al Psg registra una plusvalenza da 22 milioni di euro. Lo sottolinea Calcio e Finanza, che spiega:

“Ruiz è stato acquistato nel 2018 per la cifra – secondo i dati disponibili al 30 giugno 2021 – di 32.580.029 euro, cifra versata pagando la clausola rescissoria al Real Betis. Il Napoli ammortizza i cartellini dei propri calciatori a quote decrescenti, motivo per cui nel caso di Fabian Ruiz (considerando il suo contratto quinquennale con scadenza a giugno 2023) il valore netto a bilancio del calciatore era pari a 3.258.003 euro. Considerando un altro anno di contratto, al 30 giugno 2022 il valore a bilancio di Fabian Ruiz era invece pari a 977.400 euro, in pratica quasi totalmente ammortizzato.

Ipotizzando che l’operazione con il PSG si sia chiusa (come da indiscrezioni di stampa) sulla base di 23 milioni di euro circa, il Napoli metterà a referto una plusvalenza di poco più di 22 milioni di euro”.

“Non solo – continua Calcio e Finanza – Il club di Aurelio De Laurentiis risparmierà anche una quota ammortamento di quasi un milione per quanto riguarda il bilancio della stagione 2022/23, oltre allo stipendio del centrocampista, pari a 1,5 milioni di euro netti, 2,78 milioni di euro lordi circa”.