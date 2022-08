CorSport: tensioni Israele-Palestina, la Juve fa spostare a Torino l’amichevole con l’Atletico Madrid

L’amichevole tra Juve e Atletico Madrid in programma domani a Tel Aviv è stata spostata a Torino a causa delle nuove tensioni tra Israele e Palestina. Si giocherà a porte chiuse, sempre alle 20.45. Israele ha lanciato una nuova operazione nella Striscia di Gaza, con lancio di missili che hanno causato almeno 8 vittime e 44 feriti, cosa che ha messo in allerta gli organizzatori dell’evento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’amichevole in programma domenica sera a Tel Aviv tra l’Atletico Madrid e la Juventus, ultimo test estivo per entrambe le squadre prima dell’inizio dei rispettivi campionati, non si giocherà infatti al Bloomfield Stadium di Tel Aviv come da programma, bensì all’Allianz Stadium di Torino a porte chiuse, sempre con inizio alle 20.45.

La decisione di non far disputare la partita in Israele è stata presa della Juventus, cosa che ha fatto infuriare l’Atletico Madrid: il secondo maggior azionista dei Colchoneros vive infatti proprio a Tel Aviv, da qui la scelta della capitale israeliana come sede della partita.