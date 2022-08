Corsport – Allegri non è più sereno e la Juventus è stata chiara: bisogna far quadrare il bilancio

Il caso Juventus. Ivan Zazzaroni scrive chiaramente che si è indebolita rispetto allo scorso anno. Sempre il Corriere dello Sport rileva che Allegri è preoccupato.

Serve un vertice, in casa Juve. Perché per tornare al vertice, in campionato, manca ancora tanto. Forse troppo. Era un Max Allegri sereno quello volato negli Stati Uniti, in quel momento d’altronde erano stati raggiunti i primi obiettivi dichiarati: Pogba e Di Maria, immediata poi la staffetta De Ligt-Bremer. Con tutt’altro umore, però, Allegri è tornato dagli States, il mercato della Juve infatti si è fermato lì. Manca ancora l’attaccante per esempio. Non si è nemmeno sbloccata la situazione a centrocampo, il tecnico attende da tempo un playmaker più adatto alla sua idea di calcio, pure sugli esterni e in difesa servirebbe qualcosa di più o di meglio.

la linea è di nuovo chiara: i conti devono tornare soprattutto a bilancio, investimenti fuori programma non sono più previsti, forse non lo sarebbero stati nemmeno se la Juve avesse dovuto far fronte a un’assenza di lunghissima durata per Pogba: il messaggio da parte della proprietà è già arrivato forte e chiaro all’area tecnica. Ed è questa diversa visione sui conti da far tornare che si discuterà oggi, al fine di trovare le soluzioni migliori per rinforzare la squadra tutelando gli equilibri di bilancio.