Coppa Italia: il Verona perde in casa 4-1 col Bari ed è eliminato

Gli avversari del Napoli all’esordio in campionato sono andati in vantaggio con Lasagna e poi sono stati travolti dai pugliesi di Mignani

Il Verona – avversario del Napoli il 15 agosto alla prima giornata di campionato – è stato sonoramente sconfitto dal Bari in Coppa Italia. Gli scaligeri sono stati battuti 4-1 dalla formazione di Serie B ed erano persino passati in vantaggio con Kevin Lasagna dopo 16 minuti.

La reazione dei pugliesi è stata determinata. In gol sono andati Folorunsho e poi una tripletta di Cheddira di cui uno su rigore. Al 69esimo, sul punteggio di 1-3, il Verona è rimasto in dieci per l’espulsione di Faraoni.

La squadra di Cioffi ha giocato con la seguente formazione:

Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (24′ Magnani, 46′ Amione); Faraoni Tameze (71′ Barak), Hongla, Ilic, Lazovic; Henry (60′ Piccoli), Lasagna (71′ Djuric).

Il Bari invece è stato schierato così da Mignani:

Caprile; Pucino, Di Cesare (74′ Gigliotti), Terranova, Ricci; Benedetti (74′ Maiello), Maita (86′ Mallamo), Folorunsho; Botta; Cangiano (60′ Bellomo), Cheddira (86′ Bosisio).