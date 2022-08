Chelsea, Koulibaly chiama John Terry: «Posso indossare la maglia numero 26?» (VIDEO)

L’ex Napoli ha pubblicato sui social il video della telefonata all’ex capitano dei Blues. Terry: “È un piacere per me affidartela”.

Kalidou Koulibaly ha postato su Instagram il video della telefonata fatta a John Terry per chiedergli il permesso di indossare la maglia numero 26.

“John, vorrei chiederti una cosa. Come sai, al Napoli giocavo con la maglia numero 26, come te. Volevo chiederti se posso indossarla”.

La risposta dell’ex capitano dei Blues:

“La 26 è una maglia molto speciale per me, apprezzo veramente che tu mi abbia chiamato. È un piacere per me affidartela”.