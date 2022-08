Boniek: «Non rinnego gli anni alla Juventus, ma ora mi sento sicuramente più romanista»

Al Messaggero: «Se la Juve sabato perde potrebbe aprirsi una crisi. Allegri ha le sue colpe ma certi calciatori non sono all’altezza»

Sabato si gioca Juve-Roma. Il Messaggero intervista Zibì Boniek, tre anni a Torino e trentasette a Roma, ma non ha dubbi:

Scelga un giocatore della Juve.

Più forte di Falcao?

«Come calciatore non c’è paragone. Falcao era un grande personaggio, l’uomo giusto per quella Roma, che aveva bisogno di un leader di quel tipo, perché chi c’era non aveva le sue caratteristiche. Lui era avanti a tutti anche nel modo di presentarsi, di comunicare: sempre elegante, giacca e cravatta, frequentava i salotti…».