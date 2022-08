Aldo Grasso: il video di Mertens una lezione d’amore e di stile, me lo sarei aspettato da Belotti

Aldo Grasso critico televisivo del Corriere della Sera, tifosissimo del Torino, elogia sul quotidiano di via Solferino il video d’addio di Dries Mertens

Il momento più intenso proposto giovedì dalla tv veniva dai social. Alcuni notiziari sportivi hanno ripreso un video postato da Dries Mertens. In un elegante bianco e nero, il calciatore saluta e ringrazia Napoli e i tifosi

Un addio molto doloroso per i tifosi, non solo per lo spessore tecnico del giocatore, diventato il più prolifico marcatore della storia del club con 148 gol (397 presenze), ma soprattutto dal punto di vista umano, come dimostra il video: «Alla società, a tutti i miei colleghi, allenatori, tifosi, amici e ad ogni napoletano posso solo dire una parola: Grazie! La mia partenza non è andata come ho voluto io, ma per me non è un addio ma è solo un arrivederci. Napoli, ma quanto ci siamo divertiti…». Nessuna polemica con il presidente Aurelio De Laurentiis, solo classe, tanta classe. Nessuna distinzione tra persona e calciatore, solo una piccola, grande lezione di amore e di stile. Ecco, per giorni ho sperato che un video così lo mandasse Andrea Belotti. Ha dato molto al Toro, ma ha anche ricevuto un affetto e una considerazione che difficilmente troverà altrove. Mertens non era capitano del Napoli ma si è comportato da Capitano.