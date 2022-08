Adama Traoré: «La prima volta che senti insulti razzisti, non puoi crederci. Chi non l’ha vissuto non capisce»

Il Guardian intervista Adama Traoré. Il tema è il razzismo a cui sono sottoposti i giocatori di colore durante le partite di calcio. Un tema molto caro a Traoré. Una conversazione che tocca la politica. A Traoré viene chiesto di commentare l’ascesa della destra populista, non solo in Spagna. Risponde:

Mancano la comprensione, la cultura, l’empatia.

I genitori di Traoré arrivarono a Barcellona negli anni ’80, provenivano dal Mali. Suo padre lavorava in una fabbrica Nissan. Vivavano a Hospitalet, uno dei quartieri più densamente popolati d’Europa, con una significativa comunità di immigrati.

“Quando ero giovane, andavi nelle discoteche di Barcellona e scoprivi che i neri non potevano entrare. A scuola certe persone che dicevano: ‘I neri, no’. Eri separato, fuori. Commenti come “i neri non hanno un buon odore”, ogni sorta di cose, pregiudizi. Sono spagnolo, mi sento spagnolo e ho una cultura spagnola, ma ho anche la cultura della mia eredità africana attraverso i miei genitori. Per me è più facile capirli ma le persone non ce l’hanno. Le persone sono trascinate da ciò che gli viene detto, o dalla televisione. Se davvero vai in Africa, diciamo, vedi qualcosa di diverso dal modo in cui è “pubblicizzato”, ovvero con immagini di povertà e problemi. Sei un bambino, non lo capisci. Come mai? Perché vengo trattato così? Perché devo sentire ‘scimmia’, ‘negro’, ‘merca nera…’? È una realtà con cui convivi. La prima volta che succede non puoi crederci. È surreale, sai? Cresci, ci convivi: alcuni combattono, altri lasciano che le cose scorrano. I miei genitori dicevano sempre: ‘Devi essere forte, questa è la vita che abbiamo oggi, ma cambierà. Non puoi mai sentirti inferiore’. Mi hanno detto di essere quello che sono, che sono bello. Ma ci sono ragazzi per i quali è un trauma che può schiacciarli, che si sentono brutti, rifiutati, arrivano al punto di provare a cambiare la loro pelle o i loro tratti perché non si sentono accettati”.