Toni Nadal: l’apparente follia di Kyrgios può essere la sua carta vincente, o forse no 

Su El Pais scrive che l’australiano ha tutte le carte per battere Djokovic, che resta comunque il favorito, ma dovrà gestire il nervosismo

Su El Pais, Toni Nadal, zio di Rafa, scrive della finale di Wimbledon in programma tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios. Il serbo non fallirà, dice, questo è sicuro: “combatterà fino all’ultima palla come è abituato a fare, resterà fermo di fronte ad un rivale indecifrabile che affronta la sua prima finale in un Grande Slam”. Djokovic è il campione in carica, uno dei migliori giocatori di tennis della storia, ovvio che il favorito sia lui. Ma Kyrgios resta sempre un’incognita.

“Non è affatto chiaro, tuttavia, quale versione vedremo dell’australiano, per quanto è complicato capire ciò che gli passa per la testa. L’apparente follia che lo porta a sprecare non poche possibilità di vittoria è un disagio incontrollabile di fronte alla difficoltà”.

Il suo problema più grande sarà la mancanza di abitudine a palcoscenici del genere.

“È difficile immaginare che alla sua prima occasione di vincere uno dei trofei più prestigiosi riesca a gestire il nervosismo che gli ha impedito di vincere più tornei. L’aspetto più negativo del suo gioco, il suo più grande handicap nel raggiungere traguardi più alti è senza dubbio la sua testa e la mancanza di controllo delle sue emozioni”.

Non è in grado di mantenere la continuità nelle prestazioni.

“È in grado di eseguire punti e giochi magistrali, solo per poi diventare completamente incoerente e dannoso per se stesso”.

Ma Kyrgios

“ha la qualità per battere Djokovic, credo che tutti noi che siamo legati a questo sport lo sappiamo e una prova di questo è il risultato dei suoi due duelli precedenti: due a zero favorevoli a lui. È vero anche che entrambe le partite erano nel 2017, che nessuna delle due era una finale e che in quel momento l’australiano era più pericoloso di adesso per i grandi giocatori. Suppongo che uscirà con la chiara idea di non lasciare che Novak porti il peso della partita, di tagliare il suo ritmo e di fare un gioco aggressivo e vario”.