Tamberi: «Mai avuto un bel rapporto con mio padre, ha sempre prevalso il rapporto allenatore/atleta»

A Sette: «Vivere accanto a un atleta non è facile, siamo molto sportcentrici. Chi ti sta vicino deve capire il perché delle tue continue rinunce».

Sette pubblica un’intervista a Gianmarco Tamberi, atteso ai Mondiali di atletica a Eugene. Parla del rapporto con il padre, che ha “licenziato” qualche giorno fa dal ruolo di suo allenatore, salvo poi fare marcia indietro dopo l’intervento della Federazione, che ha ricomposto almeno momentaneamente la frattura.

«Avere il proprio padre come allenatore ha i suoi pro e i suoi contro: sai che ti puoi fidare delle scelte della persona che ti segue perché hai alle spalle anni e anni di rapporti personali, per contro sono incastri delicati. Noi peraltro non abbiamo mai avuto un bel rapporto padre/figlio; mentre abbiamo costruito un rapporto allenatore/atleta che ha funzionato. Negli anni è sempre stato il secondo a prevalere rispetto al primo».