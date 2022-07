Spinazzola: «Gli haters? Gente frustrata, non ti conosce e ha bisogno di sentirsi importante odiando»

Spinazzola rilascia un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo un estratto.

Fermarsi l’ha fatto crescere.

«Quando l’ho detto mi sentivo così, subito dopo però mi sono sentito la preda del leone. In tanti potevano mollare e abbattersi, mentre io venivo dall’Europeo, il mio momento più bello a livello calcistico, poteva arrivare di tutto. Dopo l’operazione lavoravo come un matto, poi ho avuto due mesi molto difficili. Ma è il passato».

Rapporto con gli haters?

Chiellini a Los Angeles.

«Per lui era un sogno, non parlava di altro, era eccitatissimo, aveva pianificato tutto già un mese prima di andare: casa, ristoranti, gite. In America gli si possono aprire tante porte. Se mi piacerebbe fare la stessa cosa a fine carriera? Sì, per conoscere una lingua e una cultura diverse. E aiutare i miei figli a imparare l’inglese. Io non lo parlo, me la cavo con lo spagnolo perché impazzisco per il reggaeton. Ma c’è tempo».